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Новости Липецка

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За брошенный карьер под Становым Липецкой области компания оштрафована на 150 тысяч рублей

За брошенный карьер под Становым Липецкой области компания оштрафована на 150 тысяч рублей

Компания не разработала проект ликвидации карьера после добычи строительных песков, что нарушает закон «О недрах».

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