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«Нам доступ просто закрыли». «ВКонтакте» заблокировала Kate Mobile — популярный альтернативный клиент перестал работать

«Нам доступ просто закрыли». «ВКонтакте» заблокировала Kate Mobile — популярный альтернативный клиент перестал работать

«ВКонтакте» ввела лимит в 100 млн API-запросов в месяц для верифицированных партнеров — Kate Mobile исчерпал бы этот лимит за 1,5 дня Популярный сторонний Android-клиент социальной сети «ВКонтакте» Kate Mobile лишился доступа к сервисам платформы.

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