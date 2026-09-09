«Нам доступ просто закрыли». «ВКонтакте» заблокировала Kate Mobile — популярный альтернативный клиент перестал работать

«ВКонтакте» ввела лимит в 100 млн API-запросов в месяц для верифицированных партнеров — Kate Mobile исчерпал бы этот лимит за 1,5 дня Популярный сторонний Android-клиент социальной сети «ВКонтакте» Kate Mobile лишился доступа к сервисам платформы.
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