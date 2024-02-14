Байден обвинил республиканцев в «политических играх» за импичмент главе МВБ

Джо Байден, президент Соединенных Штатов, обвинил представителей республиканской партии в палате представителей в «мелочных политических играх» за принятую ими резолюцию, объявляющую импичмент глава министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркасу.
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