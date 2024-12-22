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В Турции вертолет врезался в госпиталь и разбился, все на борту погибли

В Турции вертолет врезался в госпиталь и разбился, все на борту погибли

В турецком городе Мугла вертолет, обслуживавший министерство здравоохранения, при взлете врезался в Учебно-исследовательский госпиталь и упал на пустующую территорию неподалеку, передает телеканал HaberTurk.

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