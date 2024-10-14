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В Великобритании обнаружили в лодке партию кокаина за пять миллиардов рублей

В Великобритании обнаружили в лодке партию кокаина за пять миллиардов рублей

Британские правоохранители нашли 500 килограммов наркотиков.В графстве Западный Суссекс Великобритании полицейские обнаружили 500 килограммов наркотиков и задержали 12 человек.

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