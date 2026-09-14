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Женский комбинаторный взрыв, или Почему мужикам лучше не пытаться

Женский комбинаторный взрыв, или Почему мужикам лучше не пытаться

Мужская измена сгорает на мелочах вроде не того узла на шнурках. Женская — это спланированная спецоперация уровня МИ-6, где учитываются фазы Луны, график пробок и ротация официанток в кафе.

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