Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Украина: Добро пожаловать или от ворот поворот?

Украина: Добро пожаловать или от ворот поворот?

В российском обществе вспыхнула активная дискуссия: что делать с огромным количеством жителей Украины, которые всеми возможными путями пытаются попасть в РФ? Некоторые патриоты договорились до того, что никаких украинцев пускать в Россию в принципе нельзя, ибо все они поголовно являются бандеровцами, террористами, русофобами и предателями… Когда человек начинает рассуждать категориями "все поголовно" — это говорит о его личной неадекватности либо незнании истории.

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