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Калужские новости

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Уничтожены 28 беспилотников над Калугой и 14 округами

Уничтожены 28 беспилотников над Калугой и 14 округами

Губернатор сообщил об уничтожении 28 беспилотников над Калугой и еще 14 округами областиГубернатор сообщил об уничтожении 28 беспилотников над Калугой, а также над Жиздринским, Жуковским, Износковским, Кировским, Козельским, Людиновским, Малоярославецким, Мещовским, Мосальским, Перемышльским, Сухиничским, Ульяновским, Ферзиковским и Хвастовичским округами.

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