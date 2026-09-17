Уничтожены 28 беспилотников над Калугой и 14 округами

Губернатор сообщил об уничтожении 28 беспилотников над Калугой и еще 14 округами областиГубернатор сообщил об уничтожении 28 беспилотников над Калугой, а также над Жиздринским, Жуковским, Износковским, Кировским, Козельским, Людиновским, Малоярославецким, Мещовским, Мосальским, Перемышльским, Сухиничским, Ульяновским, Ферзиковским и Хвастовичским округами.
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