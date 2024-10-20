Удача на горизонте: Василиса Володина назвала самый успешный знак зодиака на ближайшие 20 лет Ольга ВайленкоИзвестный астролог Василиса Володина поделилась уникальным прогнозом на ближайшие два десятилетия, предсказав беспрецедентное везение для представителей одного из знаков зодиака — Овнов.