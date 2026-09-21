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Что изменится для покупателей маркетплейсов с 1 октября

Что изменится для покупателей маркетплейсов с 1 октября

С 1 октября 2026 года онлайн-торговля в России будет работать по новым правилам. Продавцам придётся раскрывать больше информации о товарах, а площадки — проверять документы перед публикацией карточек.

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