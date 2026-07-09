Как уложить волосы подружкам невесты: выбираем прическу, которая не развалится к ночи

Свадебный день длится в среднем 12-14 часов: сборы, церемония, прогулка, банкет, танцы до утра. Подружки невесты находятся, обычно, в центре событий, помогают виновнице торжества, попадают почти в каждый кадр фотографа и ни на минуту не останавливаются.
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