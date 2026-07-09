Всё о женщинах
ГлавнаяВсё о женщинахМодаКрасота и здоровьеОн и ОнаДетиДом
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Всё о женщинах

68 071 подписчик

Как уложить волосы подружкам невесты: выбираем прическу, которая не развалится к ночи

Как уложить волосы подружкам невесты: выбираем прическу, которая не развалится к ночи

Свадебный день длится в среднем 12-14 часов: сборы, церемония, прогулка, банкет, танцы до утра. Подружки невесты находятся, обычно, в центре событий, помогают виновнице торжества, попадают почти в каждый кадр фотографа и ни на минуту не останавливаются.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии