Как уложить волосы подружкам невесты: выбираем прическу, которая не развалится к ночи

Свадебный день длится в среднем 12-14 часов: сборы, церемония, прогулка, банкет, танцы до утра. Подружки невесты находятся, обычно, в центре событий, помогают виновнице торжества, попадают почти в каждый кадр фотографа и ни на минуту не останавливаются.