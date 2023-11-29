На тюменских федеральных трассах представители общественности в сложных погодных условиях призывают автомобилистов к дисциплине

Представители активной общественности в Тюменской области проводят инструктажи по соблюдению безопасности движения в сложных погодных условиях с местными и транзитными автомобилистами на опасных участках федеральных трасс.
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