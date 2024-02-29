Время одежд: Роспотребнадзор раскритиковал ГОСТ на школьную форму

Роспотребнадзор раскритиковал ГОСТ на школьную форму, которую разработали специалисты Роскачества. Служба сочла, что предложенные нормы создадут конфликты между производителями, торговлей и надзорными органами.
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