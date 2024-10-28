Житель Мегино-Кангаласского района Якутии был задержан за создание оружейной мастерской в своем доме

Власти Якутии провели оперативные мероприятия по борьбе с незаконным оборотом оружия, в результате которых была пресечена деятельность 51-летнего местного жителя, организовавшего оружейную мастерскую в своем частном доме.
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