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Житель Мегино-Кангаласского района Якутии был задержан за создание оружейной мастерской в своем доме

Житель Мегино-Кангаласского района Якутии был задержан за создание оружейной мастерской в своем доме

Власти Якутии провели оперативные мероприятия по борьбе с незаконным оборотом оружия, в результате которых была пресечена деятельность 51-летнего местного жителя, организовавшего оружейную мастерскую в своем частном доме.

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