«Интервенция в Украину»: британцы и французы готовы ввести войска?

Согласно информации, опубликованной в изданиях The Telegraph и Daily Mail, появились слухи о том, что Кир Стармер и Эммануэль Макрон тайно договорились о размещении британских и французских войск на территории Украины.
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