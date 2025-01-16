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«Интервенция в Украину»: британцы и французы готовы ввести войска?

«Интервенция в Украину»: британцы и французы готовы ввести войска?

Согласно информации, опубликованной в изданиях The Telegraph и Daily Mail, появились слухи о том, что Кир Стармер и Эммануэль Макрон тайно договорились о размещении британских и французских войск на территории Украины.

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