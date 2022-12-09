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«Не честна на руку»: Орлова интеллигентно опустила Довлатову после обвинений

«Не честна на руку»: Орлова интеллигентно опустила Довлатову после обвинений

Телеведущая и певица Ольга Орлова ответила коллеге по цеху Алле Довлатовой на обвинения в обмане. Ранее та согласилась с теорией хейтеров Орловой, что будущая мама не беременна на самом деле: живот накладной, а дочку вынашивает суррогатная мама.

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