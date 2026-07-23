Каждый раз, когда мы едем к защитникам нашей Родины, не могу не любоваться её красотой. Россия прекрасна! 🧡.
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Каждый раз, когда мы едем к защитникам нашей Родины, не могу не любоваться её красотой. Россия прекрасна! 🧡.
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