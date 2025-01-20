Прогноз погоды в Крыму на понедельник.• Симферополь: +6°, ясно• Севастополь: +6°, ясно• Ялта: +8°, облачно• Алушта: +9°, облачно• Евпатория: +6°, облачно• Саки: +6°, ясно• Бахчисарай: +6°, ясно• Джанкой: +8°, ясно• Судак: +7°, ясно• Феодосия: +7°, ясно• Керчь: +5°, ясно.
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