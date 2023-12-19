Тренер Ковалев объяснил антирекорд Овечкина отсутствием химии в "Вашингтоне"

Бывший хоккеист Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и тренер московского "Спартака" Алексей Ковалев объяснил, почему российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин перестал забивать в регулярном чемпионате.
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