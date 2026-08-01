Адвокат предупредил, подписка на какие каналы в Telegram грозит наказанием

Адвокат Андрей Алешкин в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил, от подписок на какие каналы в Telegram сейчас стоит воздержаться в связи с обвинением в адрес основателя мессенджера Павла Дурова и внесением его в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.