Адвокат предупредил, подписка на какие каналы в Telegram грозит наказанием

Адвокат Андрей Алешкин в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил, от подписок на какие каналы в Telegram сейчас стоит воздержаться в связи с обвинением в адрес основателя мессенджера Павла Дурова и внесением его в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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