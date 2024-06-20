Александр Беглов вновь предложил Валентину Матвиенко в качестве кандидата в Совфед

От правительства Петербурга Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил журналистам во время сдачи подписей муниципальных депутатов, что снова предложил Валентину Матвиенко в качестве кандидата в Совет Федерации от городского правительства.
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