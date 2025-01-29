Пеллеты, брикеты и горбыль отнесли к твёрдому топливу в Иркутской области

В Иркутской области изменено понятие «твердое топливо» для социальной поддержки, теперь в него включены топливные брикеты, пеллеты и горбыль, что расширяет круг получателей льгот, сообщили в пресс-службе ЗС по региону.
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