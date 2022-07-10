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Бывший глава МИД и экс-министр финансов поборются за пост премьера Британии

Бывший глава МИД и экс-министр финансов поборются за пост премьера Британии. Об этом сообщает ТАСС. Джереми Хант и Саджид Джавид заявили, что в случае избрания основное внимание будут уделять борьбе с надвигающимся экономическим кризисом в стране.

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