Бывший глава МИД и экс-министр финансов поборются за пост премьера Британии. Об этом сообщает ТАСС. Джереми Хант и Саджид Джавид заявили, что в случае избрания основное внимание будут уделять борьбе с надвигающимся экономическим кризисом в стране.