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В сибирском могильнике нашли следы древней технологии

В сибирском могильнике нашли следы древней технологии

Ученые обнаружили артефакты I тысячелетия, изготовленные с помощью сварки.Исследователи Сибирского федерального университета обнаружили орудия труда и фрагменты кожаных поясов с железными нашивками в могильнике Пинчуга-6 на севере Красноярского края, датированном III - IV веками нашей эры.

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