Военное обозрение

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Глава Крыма сообщил о возобновлении движения по автотрассе Джанкой-Симферополь

Глава Крыма сообщил о возобновлении движения по автотрассе Джанкой-Симферополь

Движение автомобилей по магистрали Джанкой-Симферополь восстановлено. О таком решении сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

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