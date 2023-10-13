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Армия Израиля рассказала об укрытии боевиков ХАМАС под домами жителей Газы

Армия Израиля рассказала об укрытии боевиков ХАМАС под домами жителей Газы

Боевики палестинского движения ХАМАС укрываются под домами мирных жителей сектора Газа. Соответствующее заявление 13 октября опубликовала пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

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