Армия Израиля рассказала об укрытии боевиков ХАМАС под домами жителей Газы

Боевики палестинского движения ХАМАС укрываются под домами мирных жителей сектора Газа. Соответствующее заявление 13 октября опубликовала пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии