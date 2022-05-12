В Воронеже сотрудники Культурного центра СК России выступили с концертом для граждан, прибывших из Донбасса и других регионов Украины

В городе Воронеже региональным управлением СК и Культурным центром СК России, при содействии творческих коллективов ФГКОУ ВО «Воронежский институт МВД РФ» организован концерт для граждан, прибывших на территорию области из Луганской и Донецкой Народных Республик, а также других регионов Украины, пострадавших от действий украинских националистов.