Происшествия

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В Воронеже сотрудники Культурного центра СК России выступили с концертом для граждан, прибывших из Донбасса и других регионов Украины

В Воронеже сотрудники Культурного центра СК России выступили с концертом для граждан, прибывших из Донбасса и других регионов Украины

В городе Воронеже региональным управлением СК и Культурным центром СК России, при содействии творческих коллективов ФГКОУ ВО «Воронежский институт МВД РФ» организован концерт для граждан, прибывших на территорию области из Луганской и Донецкой Народных Республик, а также других регионов Украины, пострадавших от действий украинских националистов.

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