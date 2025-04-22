«Пенсионеры вряд ли смогут угнаться за ростом цен даже при двойной индексации»: депутат

С 2026 года российские пенсионеры будут получать прибавку к страховой пенсии дважды в год. Правительство утвердило новый порядок, согласно которому индексация будет проводиться 1 февраля, ориентируясь на уровень инфляции за предыдущий год, и 1 апреля, учитывая доходы Социального фонда.