«Пенсионеры вряд ли смогут угнаться за ростом цен даже при двойной индексации»: депутат

С 2026 года российские пенсионеры будут получать прибавку к страховой пенсии дважды в год. Правительство утвердило новый порядок, согласно которому индексация будет проводиться 1 февраля, ориентируясь на уровень инфляции за предыдущий год, и 1 апреля, учитывая доходы Социального фонда.
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