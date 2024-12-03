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Политнавигатор

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Ельцинский чиновник предлагает сменять Сирию на Украину

Ельцинский чиновник предлагает сменять Сирию на Украину

Россия не спешит вмешиваться в сирийские дела, потому что якобы рассчитывает обменять ее на Украину. Об этом сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ Альфред Кох заявил в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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