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Посольство США в своем обращении указало, что все происходящее не достойно россиян

Посольство США в своем обращении указало, что все происходящее не достойно россиян

Посольство США выступило с обращением к гражданам России. В нем они указали, что страны на протяжение всей истории состояли в конфронтации, но и помимо этого сотрудничали для преодоления величайших вызовов, с которыми был вынужден столкнуться мир.

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