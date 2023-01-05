Посольство США в своем обращении указало, что все происходящее не достойно россиян

Посольство США выступило с обращением к гражданам России. В нем они указали, что страны на протяжение всей истории состояли в конфронтации, но и помимо этого сотрудничали для преодоления величайших вызовов, с которыми был вынужден столкнуться мир.
Посольство США выступило с обращением к гражданам России. В нем они указали, что страны на протяжение всей истории состояли в конфронтации, но и помимо этого сотрудничали для преодоления величайших вызовов, с которыми был вынужден столкнуться мир.
Свежие комментарии