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"Больнее всего смотреть на стареющих секс-символов". В сети обсуждают новые фото Антонио Бандераса

"Больнее всего смотреть на стареющих секс-символов". В сети обсуждают новые фото Антонио Бандераса

В сети обсуждают новые фотографии 63-летннего Антонио Бандераса, которые появились в соцсетях. На них актёр запечатлён на мероприятии в его родном городе Малаге, которое было устроено в его честь.

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