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В Израиле раздадут карточки для посещения туалета вне очереди

В Израиле раздадут карточки для посещения туалета вне очереди

Израильская организация под названием «Ассоциация поддержки людей с болезнью Крона и колитом» заявила, что будет выдавать гражданам с указанными диагнозами специальные карточки, которые дадут право на проход в туалет вне очереди, передает Ynet.

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