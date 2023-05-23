В Израиле раздадут карточки для посещения туалета вне очереди

Израильская организация под названием «Ассоциация поддержки людей с болезнью Крона и колитом» заявила, что будет выдавать гражданам с указанными диагнозами специальные карточки, которые дадут право на проход в туалет вне очереди, передает Ynet.
Израильская организация под названием «Ассоциация поддержки людей с болезнью Крона и колитом» заявила, что будет выдавать гражданам с указанными диагнозами специальные карточки, которые дадут право на проход в туалет вне очереди, передает Ynet.
Свежие комментарии