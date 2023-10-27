Запчасти на Opel Astra g 1.7 tdi - Донецк - Договорная

Продаётся запчасти на OPEL ASTRA G 1.7 TDI — двигатель(требуется замена прокладки гбц, само гбц перебрана) ,тнвд, блок тнвд, турбина , генератор , 2 шт штампов r14 с резинкой остальное на фото Территориально ленинский район боссе .
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