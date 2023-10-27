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Копеечка - Объявления Донбасса

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Запчасти на Opel Astra g 1.7 tdi - Донецк - Договорная

Запчасти на Opel Astra g 1.7 tdi - Донецк - Договорная

Продаётся запчасти на   OPEL ASTRA  G 1.7 TDI — двигатель(требуется замена прокладки гбц, само гбц перебрана) ,тнвд, блок тнвд, турбина , генератор ,  2 шт штампов r14  с резинкой остальное на фото Территориально ленинский район боссе .

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