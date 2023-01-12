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Алексей Терещенко: «Уже все признают, что ЧМ или Олимпийские игры без России – это не соревнования. В мире прекрасно знают об уровне российского хоккея»

Алексей Терещенко высказался об отстранении России от международных турниров. «Важно ли для престижа нашего хоккея, что Малкин и Овечкин показывают отличную игру в НХЛ? Они лидеры своих команд, профессионалы, потому и показывают такую игру.

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