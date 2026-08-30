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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Ансамбль старинной казачьей песни "Казачья удаль" Центра культуры и искусства

Ансамбль старинной казачьей песни "Казачья удаль" Центра культуры и искусства Новоаннинского района (руководитель Иван Николаевич Попов) принял участие в ежегодном межрайонном фестивале, посвящённом казачьей культуре и ремёслам "Городок Молоделя".

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