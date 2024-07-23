В Татарстане сотрудники полиции провели акцию «Осторожно - мошенники!»

Участковые уполномоченные полиции совместно с членами Общественного совета при УМВД России по Нижнекамскому району провели профилактическую акцию «Осторожно - мошенники!» для жителей четырех микрорайонов.
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