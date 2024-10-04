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Не только о футболе

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3:3 «МЮ» с красной Бруну, победа «Челси», «Оренбург» уволил Деограсию, «Металлург» забил 7 голов ЦСКА, «Аль-Наср» Роналду не хочет лететь в Иран и другие новости

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Комментарии
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КУАТ
Еврокубки как-то уходят на второй план.
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Максим Комаров
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Максим Комаров
Не солидно. Все ведут себя неподобающе: и болельщики, и футболисты, и тренеры ФКСМ. Что сказал бы Старостин?
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