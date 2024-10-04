3:3 «МЮ» с красной Бруну, победа «Челси», «Оренбург» уволил Деограсию, «Металлург» забил 7 голов ЦСКА, «Аль-Наср» Роналду не хочет лететь в Иран и другие новости

Максим Комаров

«Массовое скандирование оскорбительных выражений болельщиками «Локомотива» в адрес «Спартака», штраф — 30 тысяч рублей. Массовое скандирование оскорбительных выражений болельщиками «Спартака» в адрес судей, штраф — 30 тысяч. Также «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды (шесть жёлтых карточек и удаление официального лица клуба)», — приводит слова Григорьянца «РИА Новости Спорт».