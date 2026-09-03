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Путин: Шансы на урегулирование конфликта на Украине есть

Шансы на урегулирование конфликта на Украине есть, заявил президент Владимир Путин на ВЭФ. Однако мирные инициативы, по словам главы государства, осложняются «проявлением государственного терроризма» со стороны Украины, соучастниками которого выступают ее западные союзники.

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