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Боец Парыга: Наемники на Кураховском участке встречались чаще боевиков ВСУ

Боец Парыга: Наемники на Кураховском участке встречались чаще боевиков ВСУ

Действующий под позывным «Парыга» военнослужащий Вооружённых сил Российской Федерации проинформировал о том, что ВС киевского режима использовали огромное количество набранных из зарубежных граждан наёмнических формирований на Кураховском участке линии боевого соприкосновения.

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