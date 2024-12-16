Действующий под позывным «Парыга» военнослужащий Вооружённых сил Российской Федерации проинформировал о том, что ВС киевского режима использовали огромное количество набранных из зарубежных граждан наёмнических формирований на Кураховском участке линии боевого соприкосновения.