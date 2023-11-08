Банк «Русский Стандарт» возобновил прием вклада «Новый доход»

Банк «Русский Стандарт» с 8 ноября возобновил прием вклада «Новый доход».Договор оформляется в офисах банка и онлайн с физическими лицами, которые ранее не заключали договоры банковских вкладов в АО «Банк Русский Стандарт».
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