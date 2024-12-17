Косачев назвал гибель Кириллова невосполнимой потерей

Убийцы начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова будут наказаны, это невосполнимая потеря, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале.
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