Одни ветеринарные врачи говорят, что кошек и собак надо стерилизовать как можно раньше: это поможет избежать онкологии, поведение станет лучше, а хозяин не будет переживать, что питомец вдруг начнет метить территорию.
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