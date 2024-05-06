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11 последствий кастрации домашних питомцев — об этом хозяева даже не подозревают

11 последствий кастрации домашних питомцев — об этом хозяева даже не подозревают

Одни ветеринарные врачи говорят, что кошек и собак надо стерилизовать как можно раньше: это поможет избежать онкологии, поведение станет лучше, а хозяин не будет переживать, что питомец вдруг начнет метить территорию.

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