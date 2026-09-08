Праздники с угощениями пройдут на Центральной и Митинской

Праздники в честь Дня района и Дня города пройдут 8-9 сентября. Сегодня, 8 сентября в 17:00 всех ждут на ул.
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