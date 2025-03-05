Американист: Зеленский больше не появится на территории США

Президент США Дональд Трамп не хочет больше «ни видеть, ни слышать» Владимира Зеленского. В случае подписания сделки по редкоземельным металлам Вашингтон может отправить вице-президента Джей Ди Вэнса, так же, как и возможно присутствие кого-то вместо Зеленского.