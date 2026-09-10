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ИА Регнум

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В Подмосковье мужчина чудом выжил после удара током в 4 тыс. вольт

В Подмосковье мужчина чудом выжил после удара током в 4 тыс. вольт

В подмосковном Ступине мужчина чудом выжил после удара током напряжением около 4 тыс. вольт. Его спасли врачи, сообщила 10 сентября пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

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