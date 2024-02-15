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Майора Азрета Башиева из Хабаровского края наградили орденом Мужества

Майора Азрета Башиева из Хабаровского края наградили орденом Мужества

В Хабаровском крае еще одного участника специальной военной операции отметили орденом Мужества. Майор из Восточного военного округа Азрет Башиев был награжден за спасение более десяти человек на поле боя.

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