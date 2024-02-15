Майора Азрета Башиева из Хабаровского края наградили орденом Мужества

В Хабаровском крае еще одного участника специальной военной операции отметили орденом Мужества. Майор из Восточного военного округа Азрет Башиев был награжден за спасение более десяти человек на поле боя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии