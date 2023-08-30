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16-летняя фигуристка пропала и нашлась в Москве, «Спартак» испепелил «Динамо», 2+1 от Роналду, Сазонов переходит в «Торино», Альба закончит в сборной и другие новости

16-летняя фигуристка пропала и нашлась в Москве, «Спартак» испепелил «Динамо», 2+1 от Роналду, Сазонов переходит в «Торино», Альба закончит в сборной и другие новости

1. Чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Алина Горбачева пропала в Москве, ее искали почти сутки и в итоге нашли в кинотеатре одного из торговых центров.

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