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Царьград

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Такси на Манхэттене сбило 6 человек в Рождество: среди пострадавших ребенок

Такси на Манхэттене сбило 6 человек в Рождество: среди пострадавших ребенок

В центре Манхэттена, Нью-Йорк, такси сбило шесть пешеходов, включая ребенка, у магазина Macys в Рождество.

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