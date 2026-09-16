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«Известия»: спрос на мясо индейки среди россиян вырос на 17% за полгода

«Известия»: спрос на мясо индейки среди россиян вырос на 17% за полгода

Индейка стала единственным видом мяса, продажи которого в первой половине нынешнего года росли двузначными темпами — спрос на нее увеличился на 17%, до 42 тысяч тонн.

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