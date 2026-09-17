В Москве пройдёт фестиваль "НАУКА 0+", посвящённый полету человека в космос

С 9 по 11 октября в Москве пройдут мероприятия Международного фестиваля «НАУКА 0+». В год 65-летия полёта Юрия Гагарина его главной темой станет «Твоя космическая Вселенная»: посетителей ждут лекции учёных, эксперименты и выставки об истории ракетостроения, жизни на орбите и перспективах создания лунных баз и марсианских миссий, сообщили организаторы фестиваля «Газете.